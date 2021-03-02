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Haberler İzmir Kaza yaptığı gün 61’inci yaşına girmişti

Kaza yaptığı gün 61’inci yaşına girmişti

Kaza yaptığı gün 61’inci yaşına girmişti

2.3.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, motosikletiyle park halindeki bir aracın aniden açılan kapısına çarpan Fevzi Bayram (61) ağır yaralandı.

Evli ve 1 çocuk babası Bayram, 17 gündür tedavi gördüğü Tire Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Talihsiz adamın, kaza yaptığı gün 61'inci yaşına bastığı ortaya çıktı.

■ NADİR UYSAL

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