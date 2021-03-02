Kocaömer Mahallesi Geven Sokak üzerinde oturan Çiçek'in, yemek yaptığı sırada ocaktaki ateşin elbisesini tutuşturmasıyla alevler içinde kaldığı iddia edildi.

Eşinin yanmış bedenini mutfakta bulan Hasan Çiçek'in (88) ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Fatma nine hepimizin sevdiği, saydığı bir büyüğümüzdü. Bu olay bizleri derinden üzdü. Kınık'ın çiçeği soldu" dedi.

FATİH ŞENDİL