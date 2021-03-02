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Haberler İzmir Otomobilden inince TIR’ın altında kaldı

Otomobilden inince TIR’ın altında kaldı

Otomobilden inince TIR’ın altında kaldı

2.3.2021

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Sinem Kuran (45) idaresindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, Akçay Caddesi 6. Sanayi Kavşağı'nda A.K. (65) yönetimindeki 34 DAE 978 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kaza sonrası otomobilden inen Kuran, TIR'ın hareket etmesi sonucu altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sinem Kuran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

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