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Haberler İzmir Siber tacizde ceza ağırlaşıyor

Siber tacizde ceza ağırlaşıyor

Siber tacizde ceza ağırlaşıyor

2.3.2021

PANDEMİ sürecinde insanların internette geçirdikleri süre artınca, siber taciz ve zorbalığa maruz kalma oranları da yükseldi. İzmir Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Ruhan Erdem, siber taciz vb. olaylarda ceza artırımı öngörüldüğünü vurguladı. Bu eylemlerin sosyal medya gibi elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanılarak gerçekleştirilmesi durumunda, şikayete bağlı olmaksızın soruşturmaya başlanacağını belirten Erdem, "Dava sonucunda da suç sabit görülürse ceza artırımına gidilir" dedi.
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