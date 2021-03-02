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Haberler İzmir Vicdansızlar engelli sandalyesini soydu

Vicdansızlar engelli sandalyesini soydu

Vicdansızlar engelli sandalyesini soydu

2.3.2021

İZMİR Konak'ta yaşayan engelli Mustafa Yaşar'ın akülü arabasının şarj aleti ve kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hemen polise giden 76 yaşındaki Yaşar, olayla ilgili tutanak tutturdu ancak hırsız ya da hırsızlar henüz bulunamadı.

Aküyü şarj edemediği için sandalyesine binemediğini belirten Yaşar, "Bu akülü arabayı bir tanıdığımız hayır yapmak amacıyla bana hediye etti. Ben yüzde 78 engelliyim. Perişan oldum, hiçbir yere çıkamıyorum. Beni bu olayla bitirdiler. Bana yardımda bulunurlarsa çok mutlu olurum" diye konuştu.

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