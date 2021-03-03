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Haberler İzmir 5 yaşındaki musa yangında can verdi

5 yaşındaki musa yangında can verdi

'in ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 5 yaşındaki hayatını kaybetti, anneannesi ise ağır yaralandı.

5 yaşındaki musa yangında can verdi

3.3.2021

Korkunç yangın önceki gün saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı.

Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, içeride bulunan Hatice Çetiner ile torunu Musa Taşıyan'ı dışarıya çıkardı. Ağır yaralı olan anneanne ile torunu, Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 5 yaşındaki Musa Taşıyan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, o sırada evde bulunmayan küçük Musa'nın anne ve babası ise sinir krizi geçirdi.

FATİH ŞENDİL

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