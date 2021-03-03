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Haberler İzmir AFAD gönüllüsü sporcular Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret etti

gönüllüsü sporcular 'yi ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun" projesi kapsamında farklı branşlarda başarı elde etmiş 16 sporcu ’yi ziyaret etti.

AFAD gönüllüsü sporcular Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret etti
AA

03.03.2021, 19:03

Uzay Kampı Türkiye'den yapılan açıklamada, Kars ve Iğdır'dan İzmir'e gelerek kampı ziyaret eden 14-18 yaşlarındaki 16 sporcu ve AFAD temsilcilerine, uzay mekiğiyle uzay yolculukları, astronotların ne tür eğitimler aldıkları, topraksız tarım, astronot kıyafetleri ve özellikleri hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Bozkurt, başarılı sporcuların gezisinin ufuklarını genişlettiğini belirtti.

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İzmir AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Altunbulak da genç sporcuların AFAD gönüllüsü olmasını hedefledikleri proje kapsamında gerçekleştirilen İzmir ziyaretine Uzay Kampı Türkiye'yi de eklediklerini ifade etti.

Ziyaretin çok verimli geçtiğini vurgulayan Altunbulak, "Tam da gündemde ülkemizin uzaya açılımı, uzay ajansının kuruluşu varken birbiriyle çok örtüşen bir program oldu. Katılımcı sporcularımızın bu anlamda da ufkunun açıldığını ve çok önemli bilgiler alarak kamptan ayrılmış olacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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