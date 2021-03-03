  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çocuklarda ders zili heyecanı

Çocuklarda ders zili heyecanı

Çocuklarda ders zili heyecanı

3.3.2021

İZMİR'DE, kent merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı. Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de, salgın nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Ortak alanlardaki panolara, salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, bahçe ve koridorlara sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocukların gözündeki ışık ve mutluluğun görülmeye değer olduğunu söyleyerek, "Hepsi ilk günkü heyecanlarını bir kez daha yaşadılar. Bizler her türlü tedbirileri aldığımız gibi, velilerimizin de bilinçli davranması ve çocuklarını bilinçlendirmiş olması çok güzel" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklarda ders zili heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.