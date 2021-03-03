Çocuklarda ders zili heyecanı

İZMİR'DE, kent merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı. Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de, salgın nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Ortak alanlardaki panolara, salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, bahçe ve koridorlara sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocukların gözündeki ışık ve mutluluğun görülmeye değer olduğunu söyleyerek, "Hepsi ilk günkü heyecanlarını bir kez daha yaşadılar. Bizler her türlü tedbirileri aldığımız gibi, velilerimizin de bilinçli davranması ve çocuklarını bilinçlendirmiş olması çok güzel" dedi.