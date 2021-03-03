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Haberler İzmir Depremin yıkıcı yüzünü unutmaya çalışıyorlar

Depremin yıkıcı yüzünü unutmaya çalışıyorlar

Depremin yıkıcı yüzünü unutmaya çalışıyorlar

3.3.2021

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 117 vatandaş hayatını kaybetti, bin 32 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı.

Depremde çok sayıda bina da hasar gördü. Depremin ardından evleri yıkılan ya da yıkılacak olan pek çok depremzede de Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kentte yaşamaya başladı. Konteyner kentte yaşam, aylar sonra görüntülendi.

Depremzede vatandaşlar, kapı önünde örgü örüp komşularıyla sohbet ederek vakit geçiriyor, çocuklar ise oyunlar oynayarak depremin yıkıcı yüzünü unutmaya çalışıyor.

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