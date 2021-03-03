"Hedef tam serbestlik"

Kademeli normalleşmeye geçişin açıklanmasının ardından dün İzmir'de restoran ve kafeler müşterilerini ağırlamanın heyecanını yaşadı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Tam sınırdayız, hijyen ve kurallara uymamak bizi her an kırmızıya çevirebilir. O yüzden çok dikkat ederek rengimizi maviye dönüştürmeliyiz. Hedefimiz mavi ve tam serbestliğe geçiş. Ben İzmir'e ve İzmirlilere güveniyorum. Kurallara uyalım, esnaf işini korusun, vatandaşlarımız da tam serbestliğin keyfini yaşasın" dedi.

Vali Köşger, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de, kontrollü normalleşme sürecindeki tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasını istedi.

EK TEDBİRLER GELDİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun ülke genelinde yapılan uygulamalara ilaveten kent için ek tedbirler aldığını kaydeden Köşger, "Farklılaştırılmış mesai uygulamasının önceden olduğu gibi uygulanmasına, hamilelerin 24. haftadan itibaren idari izinli sayılmasına, cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınma mecburiyetinin kaldırılmasına ve rehavete kapılmamayı teminen denetimlerin sıkılaştırılarak devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

MUTLU: DİKKATLİ OLUN

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, "17 haftadır işyerlerimiz kapalıydı. Şimdi yeniden kademeli normalleşme başladı. Bundan sonra esnafa da vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Alınan tüm kurallara ve hijyene uymalıyız. İşimizi korumalıyız" dedi.

Fatih ŞENDİL