  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir "Hedef tam serbestlik"

"Hedef tam serbestlik"

Valisi , kentin Kovid-19 risk haritasındaki renginin turuncudan maviye döneceğine inandığını belirterek, “İzmirimize mavi yakışır. İnanıyorum ki İzmirliler bunu başarır. Kurallara daha sıkı uyalım, denetimlerimizi sıklaştıracağız” dedi

Hedef tam serbestlik

3.3.2021

Kademeli normalleşmeye geçişin açıklanmasının ardından dün İzmir'de restoran ve kafeler müşterilerini ağırlamanın heyecanını yaşadı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Tam sınırdayız, hijyen ve kurallara uymamak bizi her an kırmızıya çevirebilir. O yüzden çok dikkat ederek rengimizi maviye dönüştürmeliyiz. Hedefimiz mavi ve tam serbestliğe geçiş. Ben İzmir'e ve İzmirlilere güveniyorum. Kurallara uyalım, esnaf işini korusun, vatandaşlarımız da tam serbestliğin keyfini yaşasın" dedi.

Vali Köşger, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de, kontrollü normalleşme sürecindeki tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasını istedi.

EK TEDBİRLER GELDİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun ülke genelinde yapılan uygulamalara ilaveten kent için ek tedbirler aldığını kaydeden Köşger, "Farklılaştırılmış mesai uygulamasının önceden olduğu gibi uygulanmasına, hamilelerin 24. haftadan itibaren idari izinli sayılmasına, cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınma mecburiyetinin kaldırılmasına ve rehavete kapılmamayı teminen denetimlerin sıkılaştırılarak devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

MUTLU: DİKKATLİ OLUN

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, "17 haftadır işyerlerimiz kapalıydı. Şimdi yeniden kademeli normalleşme başladı. Bundan sonra esnafa da vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Alınan tüm kurallara ve hijyene uymalıyız. İşimizi korumalıyız" dedi.

Fatih ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Hedef tam serbestlik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.