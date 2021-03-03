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Haberler İzmir İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

merkezli 8 ilde operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika... militanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. merkezli 8 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
AA

03.03.2021, 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021, 11:14

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 gelir uzman yardımcısının da bulunduğu 12 şüphelinin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları tespiti üzerine çalışma başlattı.

İzmir merkezli, Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 zanlının da yurt dışında olduğu tespit edildi.

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