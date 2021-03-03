İzmir'de korona baskını! Polisi görünce pencereden kliniğe kaçtılar

Konak ilçesi 1473 Sokak üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, bir mekana, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte 2 kişinin girdiğini farketti. Kepenkleri kapalı mekanı takibe alan ekipler, 6 kişinin bitişikteki diş kliniğinden çıktığını gördü. Polis tarafından durdurulan 6 kişi, mekanda eğlendiklerini polis ekiplerini görünce pencereden kliniğe geçip, kaçmaya çalıştıklarını anlattı.
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Bunun üzerine polis, mekandakileri megafon ile uyarıp, içeri girdi. Mekanda bulunan 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları, iş yeri yetkililerine de açılış-kapanış saatlerine aykırı davrandıkları için toplam 63 bin lira ceza kesti.
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