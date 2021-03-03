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'de ! Polisi görünce pencereden kliniğe kaçtılar

'in ilçesinde, sabah 06.00'da kepenkleri kapalı mekanda eğlenen, polis ekiplerini görünce de pencereden bitişikteki diş kliniğine kaçan 17 kişiye toplam 63 bin lira ceza kesildi.

İzmir'de korona baskını! Polisi görünce pencereden kliniğe kaçtılar
DHA

03.03.2021, 09:16

Konak ilçesi 1473 Sokak üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, bir mekana, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte 2 kişinin girdiğini farketti. Kepenkleri kapalı mekanı takibe alan ekipler, 6 kişinin bitişikteki diş kliniğinden çıktığını gördü. Polis tarafından durdurulan 6 kişi, mekanda eğlendiklerini polis ekiplerini görünce pencereden kliniğe geçip, kaçmaya çalıştıklarını anlattı.



Bunun üzerine polis, mekandakileri megafon ile uyarıp, içeri girdi. Mekanda bulunan 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları, iş yeri yetkililerine de açılış-kapanış saatlerine aykırı davrandıkları için toplam 63 bin lira ceza kesti.

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