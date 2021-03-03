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İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan baskınla yapakandı. Şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

03.03.2021, 08:25