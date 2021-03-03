Minibüs soförlüğüne kadın eli değdi

BABA MESLEĞİ

Pınarbaşı- Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan Elif Ergül, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden 'Şoför Melahat Abla'yı hatırlattı.

Dolmuş şoförlüğünün baba mesleği olduğunu söyleyen Elif Ergül, "Babamın yanında yetiştim. Her şeyi onun yanında öğrendim. Bu işi seviyorum. Tepkiler iyi. Özellikle kadınların tepkileri çok güzel. 'Kadın şoför' diyorlar. Hatta bir gün dolmuşu erkek arkadaş kullanıyordu. 'Biz kadın şoför kullansın istiyoruz' dediler. Sağa çektik ben geçtim direksiyona" dedi.

'GURUR DUYUYORUM'

Kendisinin sektörde yetiştiğini belirten Elif Ergül, şoförlüğün kadınlar için de normal bir iş olarak görülmesini istediğini söyledi.

Ergül, "Kadınlar isteklerinin peşinden gitmeli. Bir kadının isterse yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi. Elif Ergül'ün babası Turgay Ergül de kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Pınarbaşı- Eskiçamlık Hattı Durak Başkanı Güvenç Atlı, Elif Ergül'ün kadınların her işi yapabileceğini gösterdiğini kaydetti. İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz Elif Ergül ile gurur duyduklarını ifade etti.