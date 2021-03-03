Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti: Bayındır’ı uçuracak Çiçekçilik OSB hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Küçükmenderes havzasını tarımsal ekonomide şahlandıracak Bayındır Organize Çiçekçilik Sanayi Bölgesi projesinde somut adımlar atıldı. Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, görev yapacak müteşebbis heyeti ile yönetim kurulunun oluşturulduğunu belirterek, "İhracata yönelik katma değeri yüksek süs bitkilerinin üretileceği OSB'de üst yapı çalışmaları yıl sonuna kadar başlayacak" dedi.

Bayındır'a, Organize Çiçekçilik Sanayi Bölgesi kurulacağı müjdesini ilk olarak 2019 Kasım'ında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini hatırlatan Başkan Demirezen, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) sadece Bayındır'ı değil tüm K.Menderes havzasını ekonomik olarak uçuracak. Bölgede, fidan ve çiçek üreticisi birlik ve kooperatiflerin sorunları çözüme kavuşacak. Tüm üreticilere OSB içinde irtibat ofisi verilerek alıcıların tek merkezde satıcılara ulaşması sağlanacak. Aktif pazarlama amacıyla mezat sistemi oluşturulacak. Bayındır'da kurulacak TDİ- OSB, İzmir'i bu alanda dünyada sayılı merkezlerden biri haline getirecek" ifadelerini kullandı.

HEDEF DÜNYA LİGİ

Bölgede, çiçekçiliğin yanı sıra, süs bitkileri seracılığının da hızla gelişeceğinin altını çizen Başkan Demirezen, "Teknolojik tarım uygulamaları yaygınlaşacak. Buna bağlı sanayi gelişecek. Üreticiler, rekabet edebilmek ve pazarda kalıcı olmak için AB standartlarında 'iyi' tarım uygulamaları kapsamında üretim yapacaklar. Çeşitlilik, talebe göre belirlenecek. Hedefimiz artık çiçekçilikte dünya ligi" diye konuştu.

GÜÇLÜ YÖNETİM OLUŞTURULDU

İZMİR Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bayındır Belediyesi, İzmir Valiliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası'nın desteklediği Bayındır Çiçekçilik Tarımsal Organize Sanayinin Müteşebbis Heyetinde Fetullah Yetik, Sıdık Demircan, Uğur Demirezen, Mehmet Ali Öztürk, Selahattin Altun, Emre Pınar Kılıç, Hakan Ürün, Aydın Elçiboğa, Mehmet Çiçek, Ümit Akkuş, Sonnur Kırmızıoğlu, Özhan Şen, Martin Sanford, Adnan İnanır, Hüseyin Yekta Yamaner yer aldı.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Haran Ürün, Ümit Akkuş, Uğur Demirezen, Mehmet Ali Öztürk ve Hüseyin Yekta Yamaner.

NADİR UYSAL