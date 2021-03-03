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Haberler İzmir Tarla sürerken 2 bin yıllık kitabe buldular

Tarla sürerken 2 bin yıllık kitabe buldular

Tarla sürerken 2 bin yıllık kitabe buldular

3.3.2021

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, tarlasını süren Coşkun Ergin ile ortağı Yüksel Esen'in kullandığı traktörün pulluğuna takılan taşın, yaklaşık 2 bin yıllık bir kitabe olduğu ortaya çıktı. Uzmanların ilk incelemesinde 170 santimetre boyunda ve 64 santimetre enindeki kitabenin Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Eser, Ödemiş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SEVAL KONURALP

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