Tarla sürerken 2 bin yıllık kitabe buldular

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, tarlasını süren Coşkun Ergin ile ortağı Yüksel Esen'in kullandığı traktörün pulluğuna takılan taşın, yaklaşık 2 bin yıllık bir kitabe olduğu ortaya çıktı. Uzmanların ilk incelemesinde 170 santimetre boyunda ve 64 santimetre enindeki kitabenin Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Eser, Ödemiş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

■ SEVAL KONURALP