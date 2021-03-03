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Haberler İzmir Yenice’den "ulusal seferberlik" çağrısı

Yenice’den "ulusal seferberlik" çağrısı

Yenice’den ulusal seferberlik çağrısı

3.3.2021

TÜRKIYE Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Kovid-19 salgını sürecinde önceki akşam açıklanan kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlere uyum konusunda esnaf kadar vatandaşa da sorumluluk düştüğünü belirterek, "Tekrar kapanmamak adına tedbirlere uyum konusunda ulusal bir seferberlik gerekiyor" dedi.

Yenice, İzmir'in Konak ilçesindeki lokantasında yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü normalleşme kararlarıyla lokantaların 105 gün sonra yeniden hizmet vermeye başladığını, bunu bir milat olarak gördüklerini belirtti.

19.00 SONRASI DA ÖNEMLİ

Aykut Yenice, "İşyerlerimizi belli ölçülerde açtık ama bu tek başına yetmiyor. Saat 19.00 sonrası iş yapan üyelerimizin de bir an önce açılabileceği ortamın oluşmasını istiyoruz. Bunun için vatandaş esnaf el ele kurallara tam olarak uymalıyız" dedi.

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