AFAD’tan 3.5 milyon İzmirli’ye farkındalık eğitimi

İZMİR İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kartal Muhcı, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından yaraların hızla sarıldığını ifade etti. Tüm illerde vatandaşlara afet farkındalık eğitimleri vereceğinin altını çizen Muhcı, İzmir için en az 3.5 milyon vatandaşa eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti.

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