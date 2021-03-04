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Haberler İzmir Beyin tümörünü yendi, şimdi çocuklar için çalışıyor

Beyin tümörünü yendi, şimdi çocuklar için çalışıyor

Beyin tümörünü yendi, şimdi çocuklar için çalışıyor

4.3.2021

İZMİR'DE beyin tümörünü yenen lise öğrencisi Ceylin Kubalı (17), kanser tedavisi gören çocuklar için çanta-cüzdan gibi el ürünü eşyalar üretiyor. Sosyal medya üzerinden satılan ürünler, kansere yakalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının tedavisinde kullanılıyor.

Lise öğrencisi Ceylin Kubalı, 2017 yılının ocak ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından beyninde tümöre rastlanan Kubalı'ya kanser teşhisi konuldu. İzmir'deki bir hastanede ameliyat edilen Ceylin Kubalı, ışın tedavisi için ABD'dekii bir araştırma hastanesine gitti.

YARDIMSEVERLERDEN DESTEK

YAKLAŞIK 1,5 yıl tedavi gören Kubalı, 2 ay komada kaldı. Bir dönem konuşma güçlüğü çeken, yürüyemeyen ancak pes etmeyen Kubalı, kemoterapi ve radyoterapi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

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