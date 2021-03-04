İzmir'de oda ve borsaların başkanları ortaklaşa online düzenlenen yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi. Etkinlikte konuşan İzmir Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Sadece restoran kafeler ve tedarik ile bakıldığında negatif etkilerinin yansıyacağı çok farklı sektörler söz konusu. Lütfen ama lütfen kurallara uyma konusunda hassas olalım. Bir daha kapanma lüksümüz yok, üzerimize düşen görevi düzgünce yapalım" dedi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Işınsu Kestelli, "Umarım aşılama süreci de en hızlı şekilde tamamlanır ve yeni bir kısıtlamaya gerek kalmadan hayatlarımız tamamen normale döner. Ekonomimiz 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 5,8, yıl genelinde ise yüzde 1,8 oranında büyüdü" diye konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Gökçüoğlu, sanayinin performansının yıla damgasını vurduğunu ifade ederken, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Pandeminin getirdiği zor şartlara rağmen 2020 yılında ülkemiz limanları oldukça başarılı bir performans gösterdi" dedi.