Çeşme’de deniz çekildi tekneler karaya oturdu

İZMİR'İN Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyunun yaklaşık 50 metre çekilmesiyle kıyıda bulunan bazı tekneler karaya oturdu.
SUYUN çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu. Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı. Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliği ortaya çıkardı.
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