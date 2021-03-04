‘İki hafta beklenecek’ diye bir şey yok

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sıhhati Anabilim Kısmı Lideri ve Sıhhat Bakanlığı Toplum Bilimleri Şurası üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni sınıflandırma sistemi ile vilayetlerin 4 kategoride değerlendirildiğini anımsattı.

ÇARPAN ETKİSİ OLUR

İLHAN, "Baktınız mavi renkli vilayetimizde istenmeyen imajlar oluştu, kurallara uymadılar, olay sayısı çok arttı elbette 'iki hafta beklenecek' diye bir şey yok, çabucak Vilayet Genel Hıfzıssıhha Şurası kapatma yaklaşımını benimseyebilir" dedi.

'Prof. Dr. İlhan, kimi vilayetlerde kırmızı renkte kümeleşme olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Karadeniz bölgesinde bunu gözlemliyoruz. Bu vilayetlerimizde birbirine geçişler çok fazla. Virüsün yayılmasında mutant virüs de kelam konusu olabilir. Bu vilayetlerde, vilayetlerin yöneticileri kıymetlendirme yaparak, o vilayetlerde filyasyon sonuçlarına nazaran riskin daha bol olduğu mekanleri tespit edip, ilerlerseler çok kısa vakit içinde, 2 hafta sonraki değerlendirmede daha alt renge yol alırlar. Geldiğimiz noktada geçtiğimiz yaz aylarında şahit olduk; şayet bir vilayette tedbirler alınmaz ve ansızın bir rehavet kelam konusu olursa hadise sayısı çarpan tesiriyle artıyor" dedi.