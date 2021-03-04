İZMİR'DE FETÖ içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu toplam 12 şüphelinin yakalanması için İzmir, Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalandı. Balıkesir'de de Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
İzmir ve Balıkesir’de FETÖ şüphelisi 22 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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