İzmir'de çifte korona partisi!

İzmir'in Konak ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübüne 'KADES' ihbarı üzerine polis tarafından baskın düzenlendi. Kulübün iki katını da dolduran 28 kişiye toplam 176 bin 400 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Konak'ta akşam saatlerinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tarafından bir kadının gece kulübü içerisinde olduğu ve yardım istediğine yönelik polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen gece kulübünün önüne gelerek çalışma başlattı.

İTFAİYE ÇAĞIRILDI

Ekiplerin tüm ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan gece kulübü yetkilileri, kapının açılması için polis tarafından çağırılan itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini fark edince kendi istekleri ile kapıyı açtı. Kimlik kontrollerinin ardından içeride bulunan 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı toplam 176 bin 400 lira para cezası kesildi, karakola götürülen iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

EKİPLER FARK ETTİ

ÖNCEKİ gece sabah 06.00'da ise kepenkleri kapalı mekanda eğlenen, polis ekiplerini görünce de pencereden bitişikteki diş kliniğine kaçan 17 kişiye toplam 63 bin lira ceza kesildi.

TAKİBE ALDILAR

KONAK ilçesi 1473 Sokak üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, bir mekana, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte 2 kişinin girdiğini farketti. Kepenkleri kapalı mekanı takibe alan ekipler, 6 kişinin bitişikteki diş kliniğinden çıktığını gördü. Polis tarafından durdurulan 6 kişi, mekanda eğlendiklerini polis ekiplerini görünce pencereden kliniğe geçip, kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Polis, mekandakileri megafon ile uyardı. Mekandakian 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları, iş yeri yetkililerine açılışkapanış saatlerine aykırı davrandıkları için toplam 63 bin lira ceza kesti.