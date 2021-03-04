İzmir'de TIR bakım istasyonunda yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 02.45 sıralarında Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108/1 Sokak üzerinde bulunan TIR bakım istasyonunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.