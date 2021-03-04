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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

'de uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi

'in ilçesinde, uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine polisin bir eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

04.03.2021, 21:20

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları uygulamada bir şüphelinin üzerinden 113 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Ekiplerce şüphelinin adresine yönelik operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 797 gram skunk ve esrar maddesi, 103 kök skunk ve Hint keneviri olduğu değerlendirilen bitki, uyuşturucu madde imal etmek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller, 1 ruhsatsız silah ve 32 fişek ele geçirildi.



Öte yandan, yapılan arama sırasında uyuşturucu maddenin yanı sıra tarihi eser niteliğindeki heykel, insan figürlü taş parçası, Kuran-ı Kerim ve kılıç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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