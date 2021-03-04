Molozlar arasında hassas çalışma

İZMİR'DE 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların molozlarının bulunduğu güvenli depolama sahasında polis ekipleri eşliğinde görev yapan işçiler, depremzedelere ait eşyaları bulmak için ter döküyor.

Depremde yıkılan Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarından çıkan moloz yığını, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde bulunan güvenlik depolama sahasına götürüldü. Moloz yığınından depremzedelere ait eşyaların çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ihaleyi kazanan firma için ayrıştırma işlemi yapan 20 işçinin, her sabah mesaiye geldiklerinde ve alandan ayrılırken polisler tarafından üst aramaları yapılıyor.