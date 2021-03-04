Mucize bebek Beren Irmak

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde yaşayan Hatice- Levent Erdoğan çiftinin 18 aylık kızı Beren Irmak Erdoğan, piyasada manyetik zeka küpü diye satılan oyuncak nedeniyle ölümden döndü. Yemek yememesi ve şiddetli karın ağrısı çekmesi üzerine yapılan tetkiklerde oyuncağın mıknatıslarını yuttuğu ve bağırsağının delindiği ortaya çıkan Beren, yapılan operasyonla hayata tutundu. Anne Hatice Erdoğan, "Kızımız ölümden döndü. Şimdi Beren Irmak bizim için bir mucize, bahşedilmiş bir hediye" dedi.

MIKNATIS YUTTU

İZMİR Kent Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir tarafından ameliyat edilen Beren Irmak sağlığına kavuştu. Özellikle çocukların her şeyi ağızlarına götürme eğiliminde olduklarını vurgulayan Doç. Dr. Özdemir, küçük oyuncak parçalarının, boncuk, pil, madeni para ve mıknatısların kolayca yutulabildiğini kaydetti.