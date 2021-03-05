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Haberler İzmir Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı

'in ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Tolga Ç. (39), denetim serbestlik kapsamında görev yaptığı polis merkezine sığındı. Vücudunun birçok yerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tolga Ç. ztedaviye alınırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı
DHA

05.03.2021, 09:30

İzmir'de bıçaklı dehşet.... Olay, saat 00.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Tolga Ç. yolda yürüdüğü sırada, arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tolga Ç., olay yerinden kaçarak daha önce denetim serbestlik kapsamında görev yaptığı polis merkezine sığındı.

Tolga Ç.'yi gören polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Tolga Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştrıma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Tolga Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Tolga Ç.'nin geldiği yöndeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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