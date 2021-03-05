‘Ege’nin incisine mavi yakışır’

İZMİR'DE gerçekleşen kademeli yüz yüze eğitimde öğrenciler, pandemiden korunmaya yönelik alınan tedbirlere uyulması için kampanya başlattı. Özel bir okulun öğrenci ve öğretmenleri, İzmir'in düşük riskli iller arasına girerek haritada mavi renkle gösterilmesini istiyor. Bunun için mavinin tonlarında giydikleri kıyafetlerinin yakasına mavi yıldız takarak; sosyal medyada '#egeninincisinemaviyakisir' paylaşımları yaptılar. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyen 28 yıllık sınıf öğretmeni Handan Erol, "Çocuklarımız kurallara uyuyor. Herkesin de uymasını istiyorlar" dedi.

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