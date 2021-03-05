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Haberler İzmir ‘Ege’nin incisine mavi yakışır’

’nin incisine yakışır’

‘Ege’nin incisine mavi yakışır’

5.3.2021

İZMİR'DE gerçekleşen kademeli yüz yüze eğitimde öğrenciler, pandemiden korunmaya yönelik alınan tedbirlere uyulması için kampanya başlattı. Özel bir okulun öğrenci ve öğretmenleri, İzmir'in düşük riskli iller arasına girerek haritada mavi renkle gösterilmesini istiyor. Bunun için mavinin tonlarında giydikleri kıyafetlerinin yakasına mavi yıldız takarak; sosyal medyada '#egeninincisinemaviyakisir' paylaşımları yaptılar. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyen 28 yıllık sınıf öğretmeni Handan Erol, "Çocuklarımız kurallara uyuyor. Herkesin de uymasını istiyorlar" dedi.
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