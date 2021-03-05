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İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... İzmir'de feci motosiklet kazası. İzmir'in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

05.03.2021, 15:17