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Haberler İzmir İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... 'de feci motosiklet kazası. İzmir'in ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

05.03.2021, 15:17

Bayındır - İzmir kara yolunda Murat Aksu (35) idaresindeki plakasız motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince'nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Aksu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdince'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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