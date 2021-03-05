Bayındır - İzmir kara yolunda Murat Aksu (35) idaresindeki plakasız motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince'nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Aksu, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdince'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.150 yıllık ata mesleği! Günde 1 ton üretiyor
İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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