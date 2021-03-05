MOBESE’den maske kontrolü başladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım. İzmir'e ve İzmirliye güveniyorum. En kısa sürede kentimize mavi kod almak için seferber olalım" dedi.

ÖTE yandan Vali Köşger başkanlığında toplanan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korora virüsle mücadelede yeni kararlar aldı.

Bu kararlar doğrultusunda, bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine 1 saat daha çalışma izni verildi. Buna göre market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı ve benzeri iş yerleri 07.00-20.00 saatleri arasında açık olabilecek. Ayrıca İzmir'e ülke dışından giriş yapmak isteyen herkese son 72 saat içinde yapılmış korona virüs testi zorunluluğu getirildi. Negatif sonucu ibraz edemeyen kişiler hakkında karantina koşulları uygulanacak.

FATİH ŞENDİL