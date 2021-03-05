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Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi Nisan’da açılıyor

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi Nisan’da açılıyor

5.3.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, nisanda hizmete açılması hedeflenen Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, "Açılışa hazırlanıyoruz. Çok büyük bir heyecan içindeyiz" dedi.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in nisan ayında hizmete açmaya hazırlandığı Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Yerleşkede incelemelerde bulunan Soyer, "Birçok üniteyi bir araya getiren görkemli bir tesisin açılışına hazırlanıyoruz. Büyük bir heyecan içindeyiz. Bu tesis Türkiye'ye bir model sunmuş olacak" diye konuştu.

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