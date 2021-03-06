16 yasındaki genç alkol komasında

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, iddiaya göre arkadaşları ile birlikte yaptığı sahte içkiden içen 16 yaşındaki E.B., alkol komasına girdi. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilişkin soruşturma başlattı. E.B.'nin tedavisi Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis E.B.'nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı. Ayrıca, E.B.'nin birlikte alkol içtiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.
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