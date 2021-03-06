İZMİR'İN Konak ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Tolga Ç. (39), polis merkezine sığındı. Vücudunun birçok yerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tolga Ç. tedaviye alınırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Tolga Ç.'nin geldiği yöndeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bıçaklanınca karakola sıgındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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