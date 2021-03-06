Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Selahattin D. (30), kaza yapınca yakalandı. Yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlaması ile trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 8 bin 97 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, Sulahattin D.'nin ehliyetine 2 ay el konulduğu ve kullandığı motosikletin ise trafikten men edildiği bildirildi.