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Haberler İzmir İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

'de başörtülü öğrenciyi okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

'in ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi. , "Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

AA

06.03.2021, 16:31 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021, 16:45

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir ilkokulda 28 Şubat'ı aratmayan bir olay yaşandı. Cemil Atlas İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Nilay P., 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu başörtüsü taktığı gerekçesiyle okula almadı. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulda, bir velinin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlık tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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