Asfalt ekibi yaşlı kadını yanan evden çıkardı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, yangın çıkan evdeki yaşlı kadının yardımına asfaltlama çalışması yapan belediye ekibi yetişti. Karakızlar Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi ekipleri, dumanı görerek eve girdi. Yalnız olan Nuriye Akat'ı (83) evden çıkaran ekipler, daha sonra yaşlı kadını ambulansa emanet etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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