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Haberler İzmir Baskan Uygur’un apartmanındaki yangın korkuttu

Baskan Uygur’un apartmanındaki korkuttu

Baskan Uygur’un apartmanındaki yangın korkuttu

7.3.2021

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ve ailesinin de yaşadığı apartmanın 2. katında yangın çıktı. Alevler 5 katlı apartmanı sararken, 3. katta yaşayan İsmail Uygur, eşi Afet ve kızı Ege Uygur komşuları tarafından uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

Başkan Uygur ile birlikte 6 kişi hastaneye kaydırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uygur, "Durumumuz gayet iyi. Tüm komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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