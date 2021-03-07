Baskan Uygur’un apartmanındaki yangın korkuttu

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ve ailesinin de yaşadığı apartmanın 2. katında yangın çıktı. Alevler 5 katlı apartmanı sararken, 3. katta yaşayan İsmail Uygur, eşi Afet ve kızı Ege Uygur komşuları tarafından uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

Başkan Uygur ile birlikte 6 kişi hastaneye kaydırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uygur, "Durumumuz gayet iyi. Tüm komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.