Çeşme’nin mücevher gibi arsaları satılıyor

İzmir'de Büyükşehir başta olmak üzere belediyeler, yeni gelir kalemleri yaratmak yerine en kolay yol olan gayrimenkul satışına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar gayrimenkul satışı yapmamasıyla dikkat çeken Çeşme Belediyesi de bu furyaya katıldı. Çeşme'nin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran, son yıllarda yıldızı parlayan ve emlak değerlerinin tavan yaptığı Alaçatı ve civarındaki belediyenin çok değerli 10 arsasını satışa çıkardı.

İLÇE HALKI İSYANDA

Bu arsaların 3'ü Alaçatı Göbene mevkiinde, 7 tanesi ise Alaçatı eski Ilıca Karakolu karşısındaki İzmirÇeşme Yolu kenarında yer alıyor. Başkan Oran, bu arsaların satışı için geçtiğimiz günlerdeki meclis toplantısında yetki istedi. AK Parti "hayır" oyu verirken satış kararı meclisten oy çokluğuyla geçti. İlçedeki emlakçıların yaptığı değerlendirmeye göre satılacak bu arsaların rayiç bedeli toplamda 23 milyon lirayı buluyor. Kamu arsalarının satış kararı ilçede büyük tepki topladı. Oran'ın daha önce neredeyse hiç banka kredisi kullanmayan Çeşme Belediyesi'ne bu dönem ilk kez kredi kullandırdığını da belirten Çeşmeliler, "İlçe halkının malları bu şekilde satılmamalı. Bu araziler ilçe için doğru projelerde kullanılmalı. Belediye her projesi için gayrimenkul mü satacak. Başkan, satacak yer kalmayınca ne yapacak?" dedi.

ORAN KENDİNİ SAVUNDU

CHP'li Başkan Oran ise, AK Partili üyelerin karara itirazı üzerine satıştan elde edilecek gelirle belediyenin projelerini finanse edeceklerini savundu. Oran, "Buralar imar planlarında konut alanı olarak gözüküyor. Bunlar yüksek ederli gayrimenkuller. Çok yakında ihaleye çıkılacak projelerimiz var. Bir tanesi TOKİ'den satın aldığımız arsada kapalı pazar yeri üretimi. Kaynağı, Çiftlikköy'de kapalı yüzme havuzumuzun yapılması gibi birçok projemizde kullanacağız" dedi.