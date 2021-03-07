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Haberler İzmir İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

07.03.2021, 15:55

İzmir, Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Mart'ta aralarında 3 öğretmen, bir avukat ve bir gelir uzman yardımcısının da bulunduğu 12 şüphelinin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları tespiti üzerine çalışma başlatılmış, 11 zanlı gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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