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İzmir'de su kesintisi 7 Mart Pazar!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU günlük su kesintisi raporunu yayınladı. Bu rapora göre bazı ilçelerde 5 saati bulan kesintiler yaşanacak. İşte 7 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları...

07.03.2021, 10:00