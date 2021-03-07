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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 7 Mart Pazar!

'de su kesintisi 7 Mart Pazar!

'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. günlük su kesintisi raporunu yayınladı. Bu rapora göre bazı ilçelerde 5 saati bulan kesintiler yaşanacak. İşte 7 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintisi 7 Mart Pazar!

07.03.2021, 10:00

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesinti raporunu yayınladı. İşte 7 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ALİAĞA HACIÖMERLİ
07.03.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA YAMANLAR
07.03.2021 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES YENİKÖY
07.03.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HORZUM, ÇAMYAYLA
07.03.2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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