İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay üstçavuşun cenazesi Ankara'da defnedildi

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morgundan alınan Gültekin'in (28) cenazesi, ilçenin Yukarı Çavundur Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Kovid-19 önlemleri altında mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, Gültekin'in eşi Özge, babası Ali Rıza, annesi Hatice, kardeşi Ömer Gültekin ve yakınları ile Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, eski belediye başkanlarından Lokman Özden, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

9 ay önce evlendiği öğrenilen Gültekin'in cenazesi, kılınan namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.