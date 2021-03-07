  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay üstçavuşun cenazesi Ankara'da defnedildi

'de trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay üstçavuşun cenazesi 'da defnedildi

'in ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Astsubay Üstçavuş Hüseyin Gültekin'in cenazesi, memleketi 'nın ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay üstçavuşun cenazesi Ankara'da defnedildi
AA

07.03.2021, 17:43 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021, 17:44

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morgundan alınan Gültekin'in (28) cenazesi, ilçenin Yukarı Çavundur Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Kovid-19 önlemleri altında mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, Gültekin'in eşi Özge, babası Ali Rıza, annesi Hatice, kardeşi Ömer Gültekin ve yakınları ile Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, eski belediye başkanlarından Lokman Özden, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

9 ay önce evlendiği öğrenilen Gültekin'in cenazesi, kılınan namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay üstçavuşun cenazesi Ankara'da defnedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.