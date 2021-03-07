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Haberler İzmir Kaldırımdaki ceset polis soruşturmasında!

Kaldırımdaki ceset polis soruşturmasında!

Kaldırımdaki ceset polis soruşturmasında!

7.3.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Dün sabah 08.30 sıralarında Şemikler Mahallesi 6312 sokaktan yapılan ihbar sonrası, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ölümü bile ilgili soruşturma başlatıldı.

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