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'de beden eğitimi öğretmeni derste kalbine yenildi

'in ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Özgür İken (42) yeni tayin olduğu okuldaki ilk gününde, ders sırasında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

İzmir'de beden eğitimi öğretmeni derste kalbine yenildi
AA

08.03.2021, 15:51

İzmir'in Konak ilçesinde okulda kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni yaşamını yitirdi.

Karataş Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Özgür İken (42), ders sırasında aniden fenalaştı.

İhbar üzerine okula 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İken, sınıfta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada daha önce başka bir okulda görevli İken'in Karataş Anadolu Lisesindeki ilk günü olduğu öğrenildi.

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