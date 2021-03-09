31 FETÖ’cü imam 1,5 milyon lirayla kıskıvrak yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabaha karşı yapılan şok operasyonda 30 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Başsavcılığın FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen 30 adrese operasyon düzenledi. OPERASYONDA aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları için haklarında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen 31 şüpheli yakalandı. Hücre evlerindeki aramalarda, cezaevinde yatan veya firari örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ESKİ KOLEJ MÜDÜRÜ

Operasyonda yakalanan isimler arasında mahrem yapı içerisinde görev alan ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları için haklarında arama kararı olan isimlerin bulunduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün eğitim yuvası olan Yamanlar Koleji'nin eski genel müdürlerinden Bülent A'nın da yakalanan 31 şüpheli arasında olduğu öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL