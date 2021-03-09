60 yıllık çift soba gazı kurbanı oldu

İZMİR Konak'ta Asuman (71) ve Enis Öztank (74) çifti sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi. Almanya'dan 5 yıl önce ülkelerine kesin dönüş yapan Öztank çifti, Eşrefpaşa'da oğullarının yan dairesinde yaşıyordu. Anne ve babasına ulaşamayan oğul Erol Öztank (57), yedek anahtarla eve girdi.

Yaşlı çiftin yerde cansız yattığını gören Öztank, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Öztank çiftinin ilk incelemelere göre sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüklerini belirlendi. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri soruşturma başlatırken, yaşlı çiftin cesetleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

■ FATİH ŞENDİL