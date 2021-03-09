Çocuklar için eğitici oyuncaklar üretiyor

İZMİR'İN Urla ilçesinde Dr. Levent Köstem, çocukluğundan beri ilgi duyduğu ahşap oymacılığını atölyesinde yaptığı oyuncaklarla sürdürüyor.

Köstem, ürettiği ahşap oyuncaklarla çocuklara hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve temel beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Eşi Güler Köstem ise oyuncakların boyanmasında ona yardımcı oluyor.

Köstem, "Çocukluğumdan beri bu işlerle uğraşıyorum. Oyuncak, eğitici bir alet. Çocuğun öz güvenini kazanması için çok önemli bir araç" dedi.