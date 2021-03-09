İzmir için mavi derken kırmızıya dönmeyelim

Son bir haftanın illere göre korona virüs vaka sayıları güncellendi. Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında artış görüldü. Özellikle İzmir'de kısıtlamanın kalktığı ilk Cumartesi günü, vatandaşlar kafe, lokanta ve sahil gibi yerlere akın etti. Neredeyse adım atacak bir kalmazken mesafe kuralı unutuldu.

ÖNLEMLER SERTLEŞEBİLİR

Yeni Asır'a konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kapanabiliriz kırmızıya doğru gidiyoruz. Vatandaşın kendi otokontrolünü yapması lazım. Acilen İzmirli, İzmirli gibi davranmalı" dedi.

Güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri ile birlikte bizzat kontrol ve denetimlere katıldığını belirten Vali Köşger, "Sürekli olarak denetleme halindeydik ama herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart tarihinden sonra açıkladığı pozitif vaka sayısı, geçen haftaya göre yüzde 50 arttı" dedi. "Bir yerlerde büyük bir yanlışlık var" diyen Vali Köşger, "Biz 'Mavi olalım, İzmirliye turuncu kod yakışmaz, İzmirli bilinçlidir' derken, böyle giderse, rengimiz kırmızı kod olacak. Bu sesepten dolayı İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Valilik olarak sert ve net önlemler alacağız" dedi.

"FAZLA NORMALLEŞTİK"

Vatandaşların, uzun süredir hafta sonunda sokağa çıkamamaları nedeniyle kendilerini dışarı attığını vurgulayan Vali Köşger, "İzmirliler de restoran, lokanta, kafe ve çay bahçelerine hücum etti. Normalleşmeyi yanlış anlayarak biraz fazla normalleştik. 1-8 Mart tarihleri arasındaki pozitif vaka sayısında İzmir'de yüzde 50'lik artış var, bu kabul edilemez. Artık frene basmamız lazım. Yüz binde 43 olan pozitif vaka oranı, yüzde 64'e çıktı. Ne yazık ki kurallara riayet edilmemiş. 13 bin vakayı sınır kabul etmiştik ama geçtik" diye konuştu.

İŞLETMELER DİKKATLİ OLMALI

İŞLETMELERİ de dikkatli olmaya davet eden Vali Köşger, "Evet, bu süreçte çok sıkıntı çektiler, anlıyorum. Yeniden kapanma durumu olsun istemiyoruz. HES kodunu sorgulamadan kimseyi mekana almasınlar. Masalar arasındaki mesafeye dikkat edip, hijyen kuralına uymalılar. Vatandaşlarımızı da anlıyorum, çünkü aylardır hafta sonu sokağa çıkamadılar. Kontrollü normalleşme olması lazım. Eğer bunları yapmazsak, İzmir kırmızı olur, dolayısıyla da sert tedbirleri uygulamak zorunda kalırız. Vatandaşlarımızın, işletmecilerimizin bu konuda çok büyük hassasiyet göstermelerini bekliyorum" diyerek uyarıda bulundu.

FATİH ŞENDİL