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'de bisiklet çalarken yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

'de, bir marketin önündeki bisikleti çalmak isteyen Mert G. (15), vatandaşlar tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Şüpheli Mert G., "Çalmadım, tur atacaktım. Kafam güzel olduğu için izin almayı unuttum" dedi.

İzmir'de bisiklet çalarken yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti
DHA

09.03.2021, 14:15

Hırsızlık girişimi, dün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Seray, bisikletini alışveriş için girdiği marketin önüne bıraktı. Bir süre sonra gelen sesleri duyup, dışarı çıkan Seray, iddiaya göre, bisikleti çalmaya çalışan Mert G.'yi çevredeki vatandaşlarla birlikte yakaladı. DHA'nın görüntülediği anlarda, vatandaşların polise teslim etmek için tuttukları Mert G., "Hırsızlık amaçlı almadım, tur atmak için aldım" dedi. Sahibinden izin alıp almadığı sorulan Mert G., "Kafam güzel olduğu için unuttum" yanıtını verdi.



Bisikletin sahibi Ahmet Seray ise, "Marketteydim, 120 saniye olmadı market çalışanlarının da uyarısıyla bisikletimin çalındığını anlayıp, dışarı çıktım. Üzerinden kocaman bıçak çıktı. 'Kafam güzel' diyor. Her kafası güzel olan başkasına ait arabayı, bisikleti alsın" dedi. Seray, polislerin gelmesinin ardından karakola gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mert G.'nin işlemlerinin sürüdüğü belirtildi.

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